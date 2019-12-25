Рогозин: доля гражданской продукции "Роскосмоса" составляет 54%

Глава госкорпорации назвал отрасли с колоссальными возможностями для "Роскосмоса".

Дмитрий Рогозин сообщил, что доля гражданской продукции "Роскосмоса" составляет 54 процента. Об этом генеральный директор корпорации рассказал во время пленарного заседания на военно-техническом форуме "Армия-2020".

Если говорить о количестве гражданской продукции, то это 54% уже сейчас с учетом ракет космического назначения, орбитальных группировок социально-экономического назначения Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт заметил, что госкорпорация видит колоссальные перспективы в тех отраслях, в которых другие отрасли промышленности испытывают нагрузки из-за искусственного ограничения. "Роскосмос" продолжает развивать такие направления как медицина, энергетика, транспорт, системы управления, беспилотники.

Второй запуск тяжелой "Ангары" состоится с "Плесецка" в ноябре.