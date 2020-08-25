Созданием новой РЛС занимаются специалисты из НПК "НИИДАР".

В России разрабатывают радар для обнаружения роя беспилотников. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель пресс-службы НПК "НИИДАР" во время военно-технического форума "Армия-2020".

Новая радиолокационная система будет способна обнаружить каждый конкретный дрон в "рое". Существующие РЛС способны видеть беспилотники, но только "тучей", а не точным количеством.

Новая РЛС будет изготавливаться в двух версиях. Первая модель необходима для секторного контроля пространства, вторая - для кругового контроля, с возможностью обнаружения низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов. Количество обнаруженных целей будет зависеть исключительно от вычислительных мощностей системы.

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Видео: YouTube / Roppor