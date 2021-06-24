Патрушев: часть стран Запада перешли "красные линии" в Белоруссии

В СБ РФ рассказали о попытках дестабилизации обстановки в ряде стран.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что часть стран Запада перешли "красные линии" в Белоруссии. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности. Также чиновник уточнил, что некоторые западные государства перешли "красные линии" в попытках подорвать доверие граждан к легитимной власти в Минске.

В этой стране совсем недавно был сорван сценарий цветной революции, причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников. Николай Патрушев, секретарь СБ РФ

Также в Москве видят грубое вмешательство внешних сил в работу таких организаций как ШОС и БРИКС. При этом задачей для противников является дестабилизация обстановки. Атаки с использованием средств информационной войны Россия наблюдает также на примере Венесуэлы, Никарагуа, ряда других стран Латинской Америки и Африки, Ближнего Востока.

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Видео: Минобороны РФ