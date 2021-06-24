Патрушев: страны НАТО продолжают наращивать военные расходы

В Совете безопасности РФ оценили оборонный бюджет Североатлантического альянса.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что страны Североатлантического альянса продолжают наращивать военные расходы. Это происходит несмотря на падение национальных показателей по ВВП в период пандемии коронавируса. По словам специалиста, оборонный бюджет НАТО с учетом вложений США превышает российский практически в 20 раз. Об этом чиновник сообщил участникам Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности.

Давайте взглянем на факты: в странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Несмотря на падение совокупного ВВП в мире более чем на 6% в период пандемии в 2020 году, военные расходы альянса увеличились почти на 4%. Николай Патрушев, секретарь СБ РФ

Эксперт сделал акцент на том, что западные страны часто говорят об агрессивности и экспансивности политики Москвы. Однако в абсолютных значениях по военным расходам НАТО без учета США опережают РФ в пять раз, а с американским бюджетом - в 20 раз.

Пентагон: КНР начинает склоняться к применению ядерного оружия в региональном конфликте.

Видео: Минобороны России