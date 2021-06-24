Патрушев: страны НАТО продолжают наращивать военные расходы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что страны Североатлантического альянса продолжают наращивать военные расходы. Это происходит несмотря на падение национальных показателей по ВВП в период пандемии коронавируса. По словам специалиста, оборонный бюджет НАТО с учетом вложений США превышает российский практически в 20 раз. Об этом чиновник сообщил участникам Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности.
Давайте взглянем на факты: в странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Несмотря на падение совокупного ВВП в мире более чем на 6% в период пандемии в 2020 году, военные расходы альянса увеличились почти на 4%.
Николай Патрушев, секретарь СБ РФ
Эксперт сделал акцент на том, что западные страны часто говорят об агрессивности и экспансивности политики Москвы. Однако в абсолютных значениях по военным расходам НАТО без учета США опережают РФ в пять раз, а с американским бюджетом - в 20 раз.
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Видео: Минобороны России
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