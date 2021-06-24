Патрушев: часть стран пытались затруднить борьбу РФ против терроризма в Сирии

В СБ РФ рассказали об успехах военных в борьбе с боевиками в Сирии.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что часть стран пытались затруднить борьбу РФ против терроризма в Сирии. Об этом чиновник рассказал участника Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности. Эксперт полагает, что отдельные государства, которые претендуют на статус великих держав, не только не выступили совместно с РФ против боевиков в регионе, но и также попытались затруднить борьбу. Москва сожалеет, что другие страны не захотели выступить единым фронтом "против этого зла" (терроризма).

Сражаясь плечом к плечу, наши и сирийские военные нанесли мощный удар террористам, которые уже строили планы по созданию глобального халифата на пространстве Евразии. Россияне вместе с братским народом сражались за весь мир, против которого выступали террористы. Николай Патрушев, секретарь СФ РФ

Эксперт подчеркнул, что Россия не будет оставлять в беде никого, кто попросит ее о помощи. Патрушев напомнил, что военнослужащие прибыли в Сирию после законной просьбы властей об этом.

В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм.

Видео: Минобороны РФ

