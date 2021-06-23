В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм

Валерий Герасимов рассказал о транспортировке боевиков из Ближнего Востока в северную Африку.

В Генеральном штабе Вооруженных сил России заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм. Об этом коллегам рассказал Валерий Герасимов. Генерал выступил в рамках Девятой Московской конференции, посвященной проблемам международной безопасности. По словам военнослужащего, сейчас на территории Ирака и Сирии силы боевиков из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) практически разгромлены, но вооруженные формирования направляются с Ближнего Востока на Африку. В основном террористы размещаются в северной части региона.

Отмечаем, что ряд неправительственных организаций, а также специальных служб ряда государств участвуют в финансирование и вооружении террористических организаций для достижения своих политических целей. Валерий Герасимов, глава Генштаба РФ

Эксперт полагает, что заигрывание с террористами не приводит ни к чему хорошему. Герасимов заметил, что согласно имеющейся практике, рано или поздно незаконные группировки выходят из под контроля собственных кураторов. В России полагают, что достойный отпор боевикам страны могут жать только в тесной международной кооперации.

Генштаб призвал остановить разрушение системы контроля над вооружениями.

Видео: Минобороны России