Генштаб призвал остановить разрушение системы контроля над вооружениями

Валерий Герасимов оценил необходимость соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Генеральный штаб России призвал остановить разрушение системы контроля над вооружениями. С таким заявлением к участникам Девятой Московской конференции обратился начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По словам генерала, следует задуматься в перспективе об усовершенствовании механизмов по обеспечении стратегической стабильности.

Полагаем необходимым остановить разрушение сложившейся системы контроля над вооружениями. Прежде всего, следует уделить пристальное внимание соблюдению действующих соглашений в этой области. Валерий Герасимов, руководитель Генштаба ВС РФ

Эксперт подчеркнул, что Москва выступает за продление и обеспечение сохранности действующего режима по нераспространению ядерного оружия, а также предотвращению роста числа стран, обладающего таким арсеналом. В России привержены соблюдений требований, обозначенных условиями Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Видео: Минобороны России