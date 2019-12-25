Эксперт из Минобороны США рассказал об угрозе усиления атомного потенциала Пекина.

Пентагон: КНР начинает склоняться к применению ядерного оружия в региональном конфликте. Об этом в рамках онлайн-конференции сообщил заместитель главы американского оборонного ведомства по политическим вопросам Колин Кол. Чиновник уверен, что Пекин отходит от собственной программы "минимального сдерживания" ради возможности использования атомного вооружения для решения региональных конфликтов. Заявление американец сделал во время речи для Фонда Карнеги в Вашингтоне.

Они, возможно, уходят от своего традиционного взгляда, заключающегося в минимальном сдерживании потенциального противника, к тому, чтобы говорить, что ядерные вооружения могут потребоваться в региональном конфликте Колин Кол, заместитель главы Пентагона

Эксперт полагает, что Китай может увеличить практически вдвое свой арсенал уже к концу текущего десятилетия, так как уже сейчас занимается созданием новых видов вооружения. В конце апреля глава Разведывательного управления Скотт Берриер упоминал о том, что РФ и КНР существенно увеличат свои ядерные арсеналы. Специалист считает, что показатели Москвы вырастут за счет нестратегических ядерных вооружений.

Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России.

Фото: Pixabay.com