Шойгу: в Европе закрепилась тенденция к усилению военного противостояния

Глава Минобороны РФ рассказал о предложениях РФ, оставшихся без ответа.

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в Европе закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Об этом генерал сообщил коллегам в рамках выступления на Девятой Московской конференции по международной безопасности. Чиновник уточнил, что ситуация требует принятия конкретных шагов, так как в регионе наблюдается взрывоопасная обстановка. Москва призывает к снижению напряженности.

Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Министр напомнил, что Россия вносила свои предложения по отведению районов проведения военных учений от государственных границ. Однако эта инициатива осталась без внимания. Еще одним проектом могло стать урегулирование положений о развертывании ракет средней и меньшей дальности на территории европейского региона.

Шойгу: Россия готова продолжить диалог по ракетам средней и меньшей дальности.

Видео: Минобороны РФ