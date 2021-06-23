Шойгу: для исправления ситуации в Афганистане требуются оперативные меры

Он отметил важность взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что разрешение ситуации на территории Афганистана требует принятия оперативных решений и сотрудничества между государствами мира. Об этом он сказал в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Министр отметил, одной из основных задач в настоящее время является задействование возможностей Шанхайской организации сотрудничества, в которой представлены пограничные с Афганистаном государства, куда входят также Пакистан и Иран.

Без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать "афганский узел" невозможно. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Он подчеркнул, что за два десятилетия нахождения военных Североатлантического Альянса в Афганистане военно-политический блок ничего не добился. По словам Шойгу, после передислокации войск НАТО существует вероятность гражданской войны на территории государства.

Ранее глава военного ведомства РФ заявил, что после разгрома террористов в Сирии усилилась миграция боевиков в другие страны.

Видео: Минобороны России