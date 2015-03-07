Шойгу: ряд стран готовится к наступательным операциям в космосе и киберпространстве

Минобороны РФ рассказали об угрозе более серьезной, чем во времена холодной войны.

Сергей Шойгу заявил о том, что ряд стран готовится к наступательным операциям в космическом пространстве и киберпространстве. Такое заявление российский министр по обороне сделал перед участниками Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности. Генерал подчеркнул, что все чаще на первый план при разработке новых вооружений выходят технологии, связанные с цифровизацией и гиперзвуком.

В составе ВС ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт подчеркнул, что сейчас международные обязательства подменяются осуществлением односторонних санкций и внедрением определенного порядка, при "неизвестно кем придуманным правилах". Шойгу полагает, что сейчас мир постепенно начинает погружаться в новое противостояние. В Минобороны видят угрозу более опасную, чем была во времена холодной войны.

Шойгу: некоторые страны Европы заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.

Видео: Минобороны России