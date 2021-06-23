Шойгу: российская поддержка востребована в странах Латинской Америки

Глава Минобороны РФ назвал основные проблемы в сфере безопасности в Латинской Америке.

Сергей Шойгу заявил, что российская поддержка востребована в странах Латинской Америки. С соответствующей речью министр обороны выступил перед участниками Девятой Московской конференции, посвященной вопросам международной безопасности. Генерал уточнил, что в регионе наблюдается угроза, связанная с распространением наркопроизводственного терроризма, а также проведением цветных революций.

У нас исторически сложились партнерские отношения с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и другими странами. В течение многих лет они противостоят различным формам давления вплоть до угрозы открытого применения военной силы Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Министр считает, что для партнеров региона российская поддержка сейчас востребована как никогда.

Шойгу: в мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций.

Видео: IX Московская конференция по международной безопасности