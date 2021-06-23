Шойгу: в мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций

Министр обороны РФ назвал негативные тенденции по безопасности в мире.

Сергей Шойгу заявили том, что в мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций. С таким посылом министр российской обороны выступил на Девятой Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2021). По словам генерала, в современном обществе фиксируется разделение на "своих" и "чужих". Еще одной негативной тенденцией в обществе военнослужащих назвал агрессивное экономическое давление на страны с целью принуждения ведения определенной политики.

Широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняют силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Генерал заметил, что наиболее остро такие проблемы фиксируют в регионе Юго-Восточной Азии. Местным государствам навязываются структуры, аналогичные деятельности НАТО. Шойгу полагает, что средства силового воздействия становятся универсальными и используются в любом другом мировом регионе.

Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму.

Видео: IX Московская конференция по международной безопасности