Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму

Минобороны ПФ поможет властям полуострова разобраться с последствиями подтопления городов.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание в профильном ведомстве по ситуации с паводком в Крыму. Чиновники обсудили варианты ликвидации последний разгула стихии в регионе. По словам генерала, из-за выпадания аномального количества осадков на полуострове, подтопленными оказались девять городов и 27 населенных пунктов. Спикер пояснил, что президент дал поручение подключить к ликвидации последствий ЧС Вооруженные силы.

С этой целью сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения, инженерные войска, войска РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, ВДВ. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Проблема в Крыму решается на основе межведомственного взаимодействия и координации сил. Для контроля за ситуацией на полуостров направляется заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Он будет руководить работами всех подразделений на месте и взаимодействовать с губернатором Сергеем Аксеновым.

Возле Благовещенска Амур поднялся более чем на метр.

Фото: Минобороны России