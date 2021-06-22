Затоплен нижний ярус городской набережной.

Возле Благовещенска Амур поднялся более чем на метр. Об этом рассказали представители регионального правительства. Чиновники Приморского края сослались на слова директора Амурского ЦГМС. По данным специалиста, уровень воды в водоеме увеличился на 102 сантиметра и в настоящее время составляет 644 сантиметра. При этом отметка "опасное явление" установлена на уровне 800 сантиметров.

Уровень воды в Амуре в районе Благовещенска на 12 часов дня (06:00 по московскому времени вырос на 102 см и составляет 644 см, пойма затоплена на 134 см. 24-27 июня сохраняется вероятность достижения уровня 900-1000 см. пресс-служба правительства региона

Очевидцы рассказывают, что около затопленного нижнего яруса набережной собрались местные рыбаки. Около реки также загорают отдыхающие. Около Театральной улицы появилась "пляжная зона". Руководитель ГУ МЧС РФ по Амурской области Игорь Смирнов 21 июня говорил прессе о том, что набережная в Благовещенске способна выдержать поднятия воды до уровня в девять метров. С 20 июня в районе объявлен режим повышенной готовности из-за надвигающегося паводка. Вода идет со стороны Китая и Забайкалья.

В МИД РФ выразили надежду на объективное расследование Японией инцидента с судном "Амур".

Видео: telegram / РИА Новости