В МИД РФ выразили надежду на объективное расследование Японией инцидента с судном "Амур"

В ведомстве рассчитывают на скорое возвращение всех членов экипажа на родину.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на непредвзятое расследование инцидента с судном "Амур". Об этом она сообщила в ходе брифинга.

26 мая российское судно "Амур", перевозившее крабов, в Охотском море столкнулось с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", в результате чего второе перевернулось. Россияне помогли рыбакам и взяли их на борт. Трое из пяти членов экипажа японского судна погибли.

Мы рассчитываем, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование, причины произошедшей трагедии будут расследованы, а весь экипаж и само судно "Амур" будут в ближайшее время возвращены в Россию. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, дипломатическое представительство РФ в Японии непрерывно поддерживает постоянный контакт с экипажем судна. Захарова также выразила надежду, что все члены экипажа и сам "Амур" будут в ближайшее время возвращены в РФ.

Ранее капитан судна "Амур" попросил помощи у генконсульства России в Саппоро.

Видео: МИД России