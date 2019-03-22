В Японии арестовали помощника траулера "Амур"

Павла Добрянского арестовали в 09:46 по местному времени.

Береговая охрана японского города Момбэцу арестовала третьего помощника капитана российского траулера "Амур". Павла Добрянского арестовали по делу о столкновении с японской шхуной, в результате которого погибли три рыбака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Саппоро.

Отмечается, что помощника капитана задержали в 09:46 по местному времени, то есть в 03:46 по Москве.

Адвокат арестованного прибудет в Момбэцу во вторник, сообщили в генконсульстве. Японская прокуратура должна выдвинуть обвинения в течение 72 часов.

Ранее мы писали, что сообщение о минировании самолета Ryanair, которому пришлось приземлиться в аэропорту Минска, могла поступить из Швейцарии. О том, что звонок поступил из Швейцарии заявил президент Белоруссии Алексанлр Лукашенко. Напомним, что 23 мая лайнер совершал полет из Афин и в Вильнюс. Однако самолет экстренно посаддили в минском аэропорту из-за сообщений о бомбе. После посадки самолета белорусские силовики задержади основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Видео: YouTube / TV Asahi