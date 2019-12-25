За поддержкой к российским дипломатам обратился владелец траулера.

Капитан судна "Амур" попросил помощи у генконсульства России в Саппоро. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил генеральный консул Сергей Марин. Эксперт уточнил, что официально за поддержкой обратился судовладелец судна "Амур".

Консул со вчерашнего вечера там, правовой статус не изменился, но капитан и судовладелец официально запросили нашей консульской помощи. Решения ожидаем в ближайшие дни. Сергей Марин, генеральный консул

Напомним, что 26 мая судно из России "Амур" направлялось из Корсакова в Момбецу на японском острове Хоккайдо. Траулер столкнулся в 23 километрах от порта назначения с местной рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару". Последнее судно перевернулось, что привело к гибели трех моряков. С российской стороны никто не пострадал. На данный момент ни один из членов экипажа не арестован. Капитан "Амура" на добровольной основе отвечает на вопросы японской службы безопасности на море.

В Японии поднимут столкнувшуюся с российским "Амуром" японскую шхуну.

Фото: Telegram/Mash