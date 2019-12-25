В инциденте с "Хокко-мару 8" в Охотском море погибли три человека.

Береговая охрана Японии заявила, что может задержать российское судно "Амур", которое столкнулось с местным рыболовецкой шхуной "Хокко-мару 8" накануне. Сейчас судно находится в порту города Момбэцу, расположенного в префектуре Хоккайдо. Местные власти ведут разбирательства по делу об аварии в акватории Охотского моря.

"Амур" может быть задержан для официального разбирательства. Срок будет зависеть от содержания расследования, и мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна. пресс-служба японской береговой охраны

Напомним, что генеральном консульстве РФ в Саппоро журналистам ТАСС уточнили, что капитан российского траулера участвует в разбирательствах по факту произошедшего. Он привлечен к расследованию на добровольной основе. На данный момент речи о его аресте не идет. Дипломаты заметили, что российское судно находится в порту Момбэцу, но не удерживается там.

Рыбак с японского судна утверждает, что оно не двигалось при столкновении в море.

Фото: Pixabay.com, Telegram/Mash