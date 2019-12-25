Рыбак с японского судна утверждает, что оно не двигалось при столкновении в море

Kyodo: российский таулер столкнулся с японским.

Моряк с японского рыболовецкого судна утверждает, что оно не двигалось при столкновении с российским экипажем. Такое заявление выживший в трагедии сделал журналистам местного информационного агентства Kyodo. Инцидент произошел в акватории Охотского моря. Авария зафиксирована в 23 километрах от берега острова Хоккайдо. Судно перевернулось, что привело к гибели трех человек. Еще двое членов экипажа доставлены на берег. Сейчас угрозы для их жизни нет.

В момент столкновения японское судно находилось в работе … и не могло двигаться. С нами столкнулось российское судно. слова рыбака из Японии

Также пострадало сахалинское судно "Амур", которое принадлежит рыбопромышленной компании "Амурское". Посольство России в Токио отметило, что отечественный рыболовный траулер после столкновения был направлен в порт города Момбэцу японской префектуры Хоккайдо на севере страны.

Фото:Telegram / Mash