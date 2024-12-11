Два Ту-95мс выполнили полет над Охотским и Японским морями

Самолеты сопровождались истребителями Су-35с и Су-30см.

Два российских ракетоносца Ту-95мс совершили плановый полет. Борты находились в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Продолжительность данного полета составила более восьми часов. Стратегическая дальная авиация сопровождалась экипажами истребителей самолетов Су-35с и Су-30см от Воздушно-космических сил России. Военнослужащие указали, что подобные полеты выполняются летчиками регулярно в нейтральном пространстве Арктики, Северной Атлантики, акваторий Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. пресс-служба Минобороны России

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Фото и видео: Минобороны России