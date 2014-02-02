Один человек из троих выжил после двухмесячного дрейфования в море на катамаране в Охотском море

Мужчина находится в шоковом состоянии, ему оказана медицинская помощь.

Один человек из троих выжил после двухмесячного дрейфования в открытом море. Известно, что местный житель из Камчатского края долгое время находился на катамаране в Охотском море вместе с телами двоих погибших.Представители пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры уточнили, что в настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. В настоящее время пострадавший находится в шоковом состоянии. Он объяснил, что у путешественников заглох мотор, из-за чего катамаран стал неуправляем. Пока что мужчина остается на спасшем его рыболовецком судне, но в ближайшее время он будет доставлен в Магадан.

14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово. Два человека погибли. пресс-служба надзорного ведомства

Напомним, что два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, еще 9 августа отправились на катамаране "Байкат" от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края. Плавательное средство направлялось в Оху Сахалинской области через Сахалинский залив. Однако спустя некоторое время связь с людьми была потеряна. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

На Камчатке назвали причину массового отравления школьников.

Фото и видео: Дальневосточная транспортная прокуратура