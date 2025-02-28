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200 рыбаков унесло на льдине в Охотское море у побережья Сахалина.

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Спасены уже 139 человек.

Российские экстренные спасатели спасают 200 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине около берегов Сахалина. В настоящее время на суше уже оказались 139 человек. Соответствующее заявление сделали специалисты из ГУ МЧС России по региону. Известно, что льдину от берега, расположенного около села Лесное, отделяет 700 метров.

К спасению рыбаков привлечено судно на воздушной подушке, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС.

пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области

С побережья Черного моря собрали почти 149 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Фотот и видео: Telegram / 112

Теги: гу мчс, охотское море, сахалин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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