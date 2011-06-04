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С побережья Черного моря собрали почти 149 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

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Всего с начала работ очистили порядка 375 километров берега.

С побережья Черного моря собрали почти 149 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают очищать от нефтепродуктов Керченский пролив. Всего с начала работ очистили порядка 375 километров берега. На площадки временного хранения вывезли более 108,5 тыс. тонн. Кроме того, водолазы МЧС обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии девять автомобилей столкнулись на трассе из-за тумана.

Видео: МЧС России

Теги: мазут, мчс россии, нефтепродукты, песок, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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