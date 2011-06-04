Всего с начала работ очистили порядка 375 километров берега.

С побережья Черного моря собрали почти 149 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают очищать от нефтепродуктов Керченский пролив. Всего с начала работ очистили порядка 375 километров берега. На площадки временного хранения вывезли более 108,5 тыс. тонн. Кроме того, водолазы МЧС обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии девять автомобилей столкнулись на трассе из-за тумана.

Видео: МЧС России