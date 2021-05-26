Погибли три гражданина Японии.

Российское судно, столкнувшееся с японским у Хоккайдо, принадлежит сахалинской компании. Об этом рассказали журналистам ТАСС представители рыбопромышленной компании "Амурское". Предприятие зарегистрировано на территории города Южно-Сахалинск. Его представители добывают, перерабатывают и реализуют рыбу оптом и в розницу. Говоря о состоянии экипажа, по предварительной информации, граждане РФ не пострадали. Ранее стало известно о трех погибших моряках со стороны Токио.

Авария случилась сегодня, недавно. Нам еще сложно что-то говорить о повреждениях и прочую информацию, сейчас работаем с инспектирующими органами. Все-таки это зона японская, поэтому сложно что-то говорить сейчас. Куда пойдет дальше судно, сейчас тоже еще не решено. источник агентства

По сообщению от японского агентства Kyodo, власти Японии подтвердили смерть трех местных рыбаков в результате столкновения судов. В Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска уточнили, что японский корабль с экипажем перевернулся. Из-за этого люди оказались в воде. Авария зафиксирована в 23 километрах от побережья острова. В момент инцидента на борту японского судна находились пять членов экипажа. Они были доставлены на борт судна "Амур".

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Видео: Telegram / Mash

