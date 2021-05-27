В Японии поднимут столкнувшуюся с российским "Амуром" японскую шхуну

Специалисты поднимут японскую шхуну со дна в Охотском море.

В Японии поднимут столкнувшуюся с российским "Амуром" японскую рыболовецкую шхуну. Об этом рассказали журналисты местного телеканала NHK. Представители береговой охраны вечером 27 мая достанут со дна Охотского моря судно, затонувшее после аварии с траулером из РФ. С борта будет снят датчик GPS и другие приборы, необходимые для изучения маршрута, а также обстоятельств столкновения в акватории.

Мы не можем предоставить подробные детали относительно хода операции на момент расследования В настоящее время продолжается изучение различных аспектов инцидента. представитель береговой охраны Японии в комментарии "РИА Новостям"

Напомним, что столкновение судов РФ и Японии произошло накануне. "Амур" с портом приписки в Невельске, двигался по маршруту из Корсакова в Момбецу на японском острове Хоккайдо. Экипаж перевозил краба. В 23 километрах от порта Момбецу траулер столкнулся с японской рыболовецкой шхуной. На борту последней находились пятеро человек. Судно перевернулось, из-за чего в воде погибли трое.

Береговая охрана Японии заявила, что может задержать российское судно "Амур".

Фото: Telegram/Mash

Видео: YouTube / РИА Новости