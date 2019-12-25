Шойгу: некоторые страны Европы заинтересованы в эскалации конфликта с Россией

Глава Минобороны РФ оценил влияние США в вопросе безопасности европейского региона.

Сергей Шойгу считает, что некоторые страны Европы заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. Такое заявление генерал сделал во время выступления на Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности. В качестве примера своих слов спикер привел ситуацию с саммитом НАТО в Брюсселе. По версии чиновника, это мероприятие спровоцировало очередной кризис на территории Донбасса.

В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Министр уверен, что обстановка в Европе остается взрывоопасной, поэтому требует принятия решение по деэскалации вооруженных конфликтов. В России считают, что во многом безопасность данного региона зависит от позиции Вашингтона. В том числе речь идет и о контролем над вооружениями. Шойгу подчеркнул, что саммит в Женеве подтвердил актуальность возобновления стратегического диалога между РФ и США.

Шойгу: российская поддержка востребована в странах Латинской Америки.

Видео: IX Московская конференция по международной безопасности