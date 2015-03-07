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Шойгу: после разгрома террористов в Сирии усилилась миграция боевиков в другие страны

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Министр обороны РФ рассказал о том, куда бегут боевики из Сирии.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что после разгрома террористов в Сирии усилилась миграция боевиков в другие страны. С таким выступлением чиновник обратился к участникам Девятой Московской конференции, на которой обсуждаются проблемы международной безопасности. По словам специалиста, боевики устремились на Ближний Восток и страны Северной Африки, что негативно сказывается на стабильности региона. Деятельность таких террористов фиксируется в Мали, ЦАР и Мозамбике.

После разгрома ИГИЛ (запрещенная в на территории РФ террористическая группировка) в Сирии и Ираке усилилась миграция подготовленных боевиков в другие страны. Наибольшее их количество перебазировалось в Ливию.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Чиновник пояснил, что террористы не прекращают попытки привлечения сторонников для проведения "демократизации суверенной системы власти" в конкретных странах, а также они ответственны за возрождение неоколониализма, получения контроля над природными ресурсами. Шойгу уверен, что на сирийском опыте боевики научились организовывать террористическую деятельность на своей исторической родине.

Шойгу: ряд стран готовится к наступательным операциям в космосе и киберпространстве.

Видео: Минобороны России

Теги: миграция, минобороны, сергей шойгу
Категории: Новости Сирии, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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