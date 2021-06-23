Шойгу: Россия готова продолжить диалог по ракетам средней и меньшей дальности

Москва уже предложила ряд возможных мер.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к продолжению работы по устранению взаимной озабоченности в отношении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом он сказал в ходе Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, ранее российский лидер Владимир Путин выступил с предложением согласовать комплекс мер транспарентности для восстановления доверия в этой сфере. Глава военного ведомства также отметил, что данное вооружение представляет большую опасность для жителей Европы, так как ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Их размещение в Европе вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Российская сторона предложила ряд мер по деэскалации ситуации в Европе. Так, например, предлагается проводить военные учения на определенном расстоянии от линии соприкосновения. Кроме того, может быть наложен мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Он также отметил, что ситуация в Европе в области контроля вооружений зависит во многом от властей Соединенных Штатов. По словам Шойгу, встреча глав РФ и США в Женеве 16 июня подтвердила актуальность возобновления стратегического диалога.

Ранее Шойгу заявил, что разрешение ситуации на территории Афганистана требует принятия оперативных решений и сотрудничества между государствами мира.

Видео: Минобороны РФ