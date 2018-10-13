"Морской фасад" перевез на 4% пассажиров больше прошлого года

Увеличение числа желающих связано с развитием туристического имиджа города.

В период навигации 2019 года "Морской фасад" принял больше 647 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба порта. 21 октября Пассажирский порт завершил навигацию текущего года с отправлением круизного судна "AIDAaura".

В сравнении с прошлым годом "морской" пассажиропоток вырос на 4%. В следующем году прогнозируется продолжение роста пассажиров до 648 тысяч человек. Число судозаходов при этом снижается: в текущем году состоялось 265 выходов суден, в следующем предполагают снизить эту цифру до 258.

Высокие результаты связаны с успехами Петербурга в повышении своего туристического имиджа, например, недавно Северную столицу признали самым красивым уголком мира и она оказалась единственным российским городом в списке. Также привлекают внимание достойные петербургские фестивали и условия для туристов.

Петербургский порт продолжит работать над своей популярностью у туристов. На прошедшем международном экономическом форуме между АО "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад" и ПАО "Современный коммерческий флот" подписали соглашение о развитии морского туризма на Балтике. Петербург будет продвигаться как ведущая круизная дестинация в регионе Балтийского моря.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов стал главой совета директоров "Морского фасада".

Фото: Piter.TV