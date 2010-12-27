100 стран мира оценили деловой потенциал Петербурга

Туристические возможности оценили на международной деловой выставке.

В Сингапуре завершилась международная выставка делового туризма "ITB Asia 2019". Петербург традиционно присутствовал на мероприятии с экспозицией, организованной СПб ГБУ "Конгрессно-выставочное бюро" комитета по развитию туризма совместно с ведущими партнерами города.

В течение трех дней выставки Петербург представил 20 презентаций о туристических возможностях города, городских конгрессно-выставочных площадках, введении на территории города и области режима электронных виз.

К петербургской экспозиции с интересом присматривались представители крупнейших международных компаний и ассоциаций. Северная столица уверенно стоит на позициях комфортной и доступной туристской дестинации. Кроме того, отмечалось, что Петербург примет на своих просторах такие масштабные мероприятия, как Всемирный конгресс шеф-поваров Worldchefs Congress & EXPO и чемпионат Европы по футболу в 2020 году.

Выставка "ITB Asia" – лидирующая деловая встреча по туристической тематике. В 2018 году ее посетили 11 тысяч человек из 110 стран мира, в 50 международных павильонах с экспозициями участвовали 940 человек из 73 государств.

Также Петербург единственный из российских городов был признан самым красивым уголком мира.

Фото: Piter.TV