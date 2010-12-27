Петербург единственный из российских городов признан самым красивым уголком мира

В рейтинге он стал единственным представителем России.

Петербург стал единственным российским городом, который вошел в рейтинг самых красивых уголков мира по версии канадского туристического ресурса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму.



Канадский сайт о туризме "Flight Network"составил рейтинг из 50 городов после опроса экспертов, путешественников, журналистов и тревел-блогеров. Проголосовало более 1000 людей из разных стран.

Американский журналист издательства "Forbes" Гилл Пресс назвал Северную столицу кратким путеводителем по европейской культуре. Респонденты отметили величественные музеи и памятники архитектуры, которые отлично подходят для долгих путешествий.

Во главе списка красивейших городов мира встали Париж, Нью-Йорк и Лондон. Европейские города заняли первую двадцатку рейтинга. Петербург занял 35-ю строчку.

Ранее крупную национальную премию взяли петербургские фестивали в региональном этапе.

Фото: Piter.TV