Петербургские фестивали взяли крупную национальную премию в региональном этапе

Отличились проекты "Чудо света" и "Рождественская звезда".

Петербургские фестивали "Чудо света" и "Рождественская звезда" стали победителями регионального этапа Национальной премии "Russian Event Awards", сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Это престижная награда, учрежденная в 2012 году и присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов, развивающихся в сфере событийного туризма.

Проекты обошли 160 конкурентов из 34 регионов России. Фестиваль огня "Рождественская звезда" стал самым успешным в номинации "Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал", а "Чудо света" вышло в лидеры в номинации "Лучшее туристическое событие, посвященное Году театра".

Теперь петербургские победители поедут на общенациональный финал премии и получат высокие баллы, которые пополнят рейтинг региона для Национальной премии, он пройдет в Самаре в середине ноября.

Новый фестиваль "Чудо света" состоится 2 и 3 ноября на Дворцовой площади.

Ранее фестиваль тюльпанов на Елагином острове вошел в десятку лучших в мире.

Фото: Фестиваль "Чудо света" / ВКонтакте