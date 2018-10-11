Фестиваль тюльпанов на Елагином острове вошел в десятку лучших в мире

В мае 2019 остров украсили 120 сортов тюльпанов.

Петербургский фестиваль тюльпанов на Елагином острове стал одним из лучших в мире. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма города.

Праздник цветов получил награду на World Tulip Summit 2019 в номинации "World Tulip Destination Worth Travelling For", который прошел в нидерландском городе Гаага. Фестиваль тюльпанов в городе на Неве вошел в ТОП-10 вместе с фестивалями в США, Канаде, Японии, Южной Кореи, Турции и Италии.



В 2019 году Елагин остров украсили 120 сортов тюльпанов, всего было высажено 175 тыс. луковиц. Событие прошло 18 и 19 мая, его посетили около 100 тыс. гостей и жителей города.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вход в Екатерининский парк с 21 октября станет бесплатным.

Фото: Фестиваль тюльпанов/ Вконтакте