Вице-губернатор Эдуард Батанов стал главой совета директоров "Морского фасада"

Он стал первым председателем совета с таким чином.

Собрание совета директоров АО "Пассажирский порт "Морской фасад" завершилось избранием нового председателя совета, пишет "Фонтанка". Им назначили вице-губернатора города Эдуарда Батанова, который заведует комитетами по транспорту и инвестициям.

Батанов стал первым главой совета директоров организации в чине вице-губернатора. До него пост занимали Ирина Бабюк, глава комитета по инвестициям, Андрей Мушкарев, руководитель туристического блока, а последние перед Батановым на должности был замглавы КИО Александр Герман.

Также в совете директоров "Морского фасада" оказался глава комитета финансового контроля Александр Жуков. Ушли из органа коллега Жукова Игорь Шевчук и Андрей Петунов из комитета по инвестициям.

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Фото: portspb.ru