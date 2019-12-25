Регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Решение было принято на первом в 2025 году заседании совета директоров ЦБ, которое состоялось 14 февраля. Отмечается, что текущее инфляционное давление остается высоким, однако также наблюдается охлаждение кредитной активности и склонность населения к сбережению.

Регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. В ЦБ также будут учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции.

Ранее Гольдберг заявил, что доступность ипотеки в РФ вернется к началу 2027 года.

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