Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Решение было принято на первом в 2025 году заседании совета директоров ЦБ, которое состоялось 14 февраля. Отмечается, что текущее инфляционное давление остается высоким, однако также наблюдается охлаждение кредитной активности и склонность населения к сбережению.
Регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. В ЦБ также будут учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции.
Ранее Гольдберг заявил, что доступность ипотеки в РФ вернется к началу 2027 года.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все