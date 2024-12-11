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Гольдберг: доступность ипотеки в РФ вернется к началу 2027 года
Сегодня, 13:46
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Гольдберг: доступность ипотеки в РФ вернется к началу 2027 года

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По его словам, следует опираться на сценарий по ключевым ставкам от Банка России.

Доступность ипотеки в России вернется к началу 2027 года. Об этом заявил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг в интервью "РИА Новости".

По его словам, следует опираться на сценарий по ключевым ставкам, который опубликовал Банк России. Гольдберг подчеркнул, что при позитивном развитии событий можно увидеть тенденцию на снижение ставки уже в конце этого года. Он отметил, что если рыночные игроки ожидают ее снижения, то ставки и по ипотеке могут уменьшаться опережающим образом по сравнению с ключевой.

Ранее мы сообщали, что семейную ипотеку на "вторичку" не распространят в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: ипотека, ключевая ставка, михаил гольдберг
Категории: Лента новостей, Новости России,

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