Семейную ипотеку на "вторичку" не распространят в Петербурге

Решение обусловлено большим объёмом строительства нового жилья.

Семейная ипотека под 6% на вторичное жильё не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, такое решение обусловлено большим объёмом строительства нового жилья в этих городах. Целью программы является поддержка регионов, где жилищное строительство ведётся в недостаточном объёме, а не стимулирование спроса в городах с перенасыщенным рынком новостроек.

"В Москве и Санкт-Петербурге много новостроек, поэтому эта мера будет действовать в тех населённых пунктах, где жильё не строится или строится в небольшом количестве" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Он также добавил, что аналогичная логика будет применяться в отношении Сочи, Мариуполя и других городов с активным жилищным строительством. Таким образом, правительство стремится сбалансировать рынок недвижимости и оказать поддержку тем регионам, где она наиболее необходима.

Напомним, что программа семейной ипотеки под 6% призвана помочь семьям с детьми приобрести жильё. Однако новые условия программы не будут распространяться на покупку вторичного жилья в городах-лидерах по объёму строительства.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге в ноябре построили 37 домов.

Фото: Piter.TV