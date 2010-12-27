Идею поддержали 46 парламентариев.

В среду, 9 октября. стало известно о том, что петербургские чиновники будут давать землю в аренду под приюты для животных без торгов. Об этом депутаты сообщают во время прямой трансляции ЗакСа.

Законопроект внес градоначальник Северной столицы Александр Беглов. В пояснительной записке он указал, что на данный момент в Петербурге действуют всего лишь 16 приютов для животных. По словам губернатора города "в них нет мест – новые не появляются, а старые не освобождаются". Стоит отметить, что все 16 приютов частные.

Идею поддержали 46 парламентариев.

Ранее мы сообщали о том, что в Колпино откроют пункты приема корма для животных .

Фото:pixabay