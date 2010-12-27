В Колпино откроют пункты приема корма для животных 

Пункты сбора будут работать с 9 по 19 октября.

В среду, 9 октября. стало известно о том, что в Колпинском районе стартует благотворительная акция "Три хвоста". Об этом сообщает пресс-служба Администрации района.

Петербургские активисты 10 дней будут собирать корм для белок, кошек и собак. Сбор пройдет на полуострове Чухонка. Также пункты приемки откроются в Доме молодежи "Колпинец", в поселке Понтонный в ПМК "Балтика" и ПМК "Дельта" и в поселке Металлострой в ПМК "Орленок" и ПМК "Чайка".

Пункты сбора будут работать с 9 по 19 октября.

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