В Колпино откроют пункты приема корма для животных 

В среду, 9 октября. стало известно о том, что в Колпинском районе стартует благотворительная акция "Три хвоста". Об этом сообщает пресс-служба Администрации района.
Петербургские активисты 10 дней будут собирать корм для белок, кошек и собак. Сбор пройдет на полуострове Чухонка. Также пункты приемки откроются в Доме молодежи "Колпинец", в поселке Понтонный в ПМК "Балтика" и ПМК "Дельта" и в поселке Металлострой в ПМК "Орленок" и ПМК "Чайка".
Пункты сбора будут работать с 9 по 19 октября.
Ранее мы сообщали о том, что зооэксперт объяснила опасность домашних хищных питомцев.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )