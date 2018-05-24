Не бойся, он не... кусается? Зооэксперт объяснила опасность домашних хищных питомцев

Почему дикая кошка не станет домашней, рассказывает президент Петербургского зоологического сообщества.

Совсем недавно Piter.tv рассказывал, как петербуржцы взяли домой рысь из зоопарка, и уже не первую. А сколько историй по всей России и миру с дикими животными, поменявших "квалификацию" на домашних и живущих в квартирах: ручные пумы, сервалы, лисы, даже львята, тигрята и кенгуру.

И все-таки можно ли ухаживать за хищником как за обычной кошкой и забываются ли охотничьи инстинкты в домашней ласке? Об этом Piter.tv поведала Наталья Гергилевич, президент Петербургского зоологического сообщества и старейший сотрудник Ленинградского зоопарка.

Настоящие зооработники, как сама Гергилевич, всегда против содержания хищников дома.

"История показала, что все такие случаи заканчиваются печально. Это как случай со львенком Кингом: семья вырастила его, считала членом семьи, взяла еще и пуму в дом, а вышла трагедия. Лев в порыве ярости растерзал мальчика и напал на мать. Дикое животное никогда не станет домашним. Хищники – всегда хищники", – считает зооэксперт.

Ласка и забота от человеческих мамы и папы всегда могут уйти на второй план под инстинктами и природным характером животного. Хищники могут навредить человеку, играя, могут быть в дурном настроении или больны, что тоже рискует перерасти в царапины и укусы. Даже если взять рысь или тигра в семью совсем котенком, инстинкты рано или поздно пробьются на первое место, говорит Гергилевич.

"Если есть возможность держать хищников в вольерах, как в зоопарке, это одно дело, и то нужно иметь спецобразование и лицензию", – отмечает зооэксперт.

Даже у квалифицированных сотрудников зоопарков нет прямого контакта со зверьми, говорит Гергилевич. Из клетки в клетки хищников перегоняют далеко не голыми руками. Вольер для тигра или пумы где-нибудь за городом у человека с лицензией может быть, если он в силах обеспечить зверю безопасные комфортные условия, пищу и лечение. Однако хищник в квартире – категорический запрет, в этом Гергилевич непреклонна.

Такие благие дела, как спасение рысят или других хищных животных со звероферм или боен, также не должны заканчиваться переездом спасёныша в квартиру. Зооэксперт настаивает на том, чтобы животных отдавали в зоопарки.

Риски содержания дома опасных животных распространяются не только на самих хозяев. Улизнувшая из террариума ядовитая змея может проникнуть через щели в другую квартиру и навредить соседям, то же рискует случиться с рысью, живущей в частном доме.

"У нас, к сожалению, пока нет таких законов, запрещающих это. Человек распоряжается своей жизнью, а соседними – нет. Это преступление", – говорит Гергилевич.

Рядом с человеком может быть любое животное, если оно не представляет опасности. Поэтому к экзотическим неядовитым змеям, ящерицам и птицам в качестве питомцев эксперт относится благодушно. Нужно только убедиться, что животные здоровы и живут в подходящих условиях. Для каких-то зверей важен температурный режим, кому-то нужен просторный террариум или определенная пища. Любители черепах, к примеру, пугаются, когда пресмыкающиеся вдруг перестают есть. А им, говорит Гергилевич, просто некомфортно в окружающей их температуре. Им надо создать хорошие условия с воздухом в 30 градусов, чтобы животные чувствовали себя в своей среде.

"У нас в домах такой температуры не бывает, вот черепахи и голодают. Они терпеливые и могут долго не есть, но ведь это вредительство. Животное и неопасное вроде, а ты его можешь загубить", – качает головой эксперт.

Непросто обстоит дело и с лесными животными, которых мы часто видим. Белочка или птица, принесенные из леса, могут стать домашними питомцами только с определенными условиями.

"Птенчиков и бельчат, упавших из гнезд, из леса категорически нельзя забирать. Рядом их родители, просто боятся людей. Человек чаще всего забирает здорового птенца от родителей, и тот гибнет. Раненых взрослых зверьков взять подлечить можно, дать им поправиться, но потом их необходимо вернуть обратно в лес, или в зоопарк, или создать условия дома", – говорит Гергилевич.

При этом, подмечает эксперт, если травма у лесного жителя серьезная и дома с ней не справиться, надо решать, в какой реабилитационный центр или клинику животное отвезти.

Домашние животные не должны выбираться как красивая сумка или дорогой парфюм. Нужно ориентироваться на свой ритм жизни и характер и на характер животного сразу. Иначе с питомцами окажется так же, как с вещами: сумка не впишется в спортивный стиль жизни, а духи будут непереносимы – командировочный человек бросит дома собаку, а спокойная личность устанет от активного и болтливого попугая.

"Некоторые далеко уезжают, а я даже кошку бы не оставляла больше чем на день одну. Как-то приезжала кормить кошку своего сына, когда он уезжал. Она так кричала, когда я уходила! Это же домашние животные, они к людям привыкают", – напоминает Гергилевич.

Необходимо не только реагировать на свои эгоистичные запросы и желания, но и быть уверенным в том, что животному получится создать необходимые условия жизни в квартире. Так и простая собака будет человеку другом, и экзотический варан.

Ранее Piter.tv рассказывал, что в Петербурге может появиться почетный нагрудный знак "За сострадание к животным".

Фото: скриншот "I_am_puma"; "Шлакоблоки .рф"; "Вячеслав Егоров", "Belka Shisha" / youtube