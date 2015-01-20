В Петербурге может появиться почетный нагрудный знак "За сострадание к животным"

Его планируют вручать горожанам, помогающим бездомным зверям.

Депутат петербургского Законодательного Собрания Алексей Цивилев предложил ввести почетный нагрудный знак Губернатора "За сострадание к животным". С инициативой депутат обратился к врио губернатора Любови Совершаевой.

Почетный знак планируется вручать петербуржцам, которые безвозмездно заботятся о бездомных животных. Таким образом, считает депутат, будет развиваться волонтерское движение в городе.

В своем обращении Цивилев подчеркнул переполненность городских приютов для животных и их постоянную денежную нужду для кормежки и лечения зверьков, а также тот факт, что чаще всего помогают приютам именно неравнодушные горожане. Депутат отметил, что важно добиться того, чтобы петербуржцы брали животных из приютов, а не только из дорогих питомников.

Ранее мы рассказывали, что жители Петербурга чаще других берут кошек с улицы.

Фото: Piter.tv