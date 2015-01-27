Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В Северной столице знаком "За заслуги в развитии физкультуры и спорта Петербурга" наградят 50 человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в Смольном 14 ноября.

В частности, будут награждены тренеры городских спортивных школ и спортшкол олимпийского резерва, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта, специалисты спортивной отрасли, а также специалисты образовательных учреждений.

Вручение награды и присуждение премии являются формой поощрения за выдающиеся заслуги перед Петербургом и его жителями в сфере физической культуры и спорта, оценкой большого личного вклада тренеров и специалистов в продвижение идеалов и ценностей активного образа жизни. Пресс-служба Смольного

