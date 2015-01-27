  1. Главная
Знаком "За заслуги в развитии физкультуры и спорта Петербурга" наградят 50 человек
Сегодня, 14:22
173
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В Северной столице знаком "За заслуги в развитии физкультуры и спорта Петербурга" наградят 50 человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в Смольном 14 ноября. 

В частности, будут награждены тренеры городских спортивных школ и спортшкол олимпийского резерва, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта, специалисты спортивной отрасли, а также специалисты образовательных учреждений. 

Вручение награды и присуждение премии являются формой поощрения за выдающиеся заслуги перед Петербургом и его жителями в сфере физической культуры и спорта, оценкой большого личного вклада тренеров и специалистов в продвижение идеалов и ценностей активного образа жизни. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: нагрудный знак "За милосердие" вручат 50 жителям Петербурга. 

Фото: pxhere 

Теги: нагрудный знак, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

