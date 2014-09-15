  1. Главная
Нагрудный знак "За милосердие" вручат 50 жителям Петербурга
Награду получают за вклад в поддержку социально незащищенных сограждан.

Нагрудный знак "За милосердие" вручат 50 петербуржцам, которые внесли вклад в поддержку социально незащищенных сограждан. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. 

Награду получают за вклад в профилактику безнадзорности и правонарушений детей, за своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. Кроме того, учитывают заслуги в адаптации людей с трудной жизненной ситуацией. 

Ранее мы рассказывали о том, что премии петербургского правительства получили 15 юных спортсменов и пять тренеров. 

Фото: Piter.TV 

