Акция "Поддержи хвостатых" пройдет в библиотеках Фрунзенского района

В этом году мероприятие проводится уже в шестой раз.

Библиотеки Фрунзенского района запустили благотворительную акцию "Поддержи хвостатых", которая в этом году включает не только сбор помощи, но и интересные мероприятия для жителей города.

Акция стартует в марте и призвана оказать помощь животным из приютов. В этом году мероприятие проводится уже в шестой раз. Ежегодно участники приносят корма, лекарства и необходимые предметы для питомцев из приютов "Особый друг", "Брошенный ангел", "Кошки в добрые руки" и "ТЕО". Все 13 библиотек Фрунзенского района участвуют в сборе помощи, предлагая горожанам приносить сухие корма и консервы для собак и кошек, лекарства, древесный наполнитель, стиральный порошок, средства для уборки и посуду, а также лежанки, домики и игрушки.

Принять участие в акции может каждый. Достаточно выбрать нужные вещи из списка и привезти их в одну из участвующих библиотек. В этом году акция "Поддержи хвостатых" обогатилась уникальными мероприятиями для жителей города. Участники смогут встретиться с экспертами по уходу за животными, узнать больше о истории домашних питомцев, почитать книги о любимых четвероногих друзьях и пообщаться с ними лично. Мероприятия бесплатны, но организаторы будут благодарны за любую помощь из списка необходимых вещей.

Елизавета Беднягина, одна из организаторов акции, отметила, что совместными усилиями можно помочь приютам и повысить осведомленность горожан о проблемах бездомных животных.

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Фото: Пресс - служба СПб ГБУ "ЦБС Фрунзенского района"