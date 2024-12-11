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Стартовал сезон размножения нерп и тюленей: что делать при обнаружении детеныша в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 14:40
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Стартовал сезон размножения нерп и тюленей: что делать при обнаружении детеныша в Петербурге и Ленобласти

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Фонд друзей балтийской нерпы, расположенный в Репино, готов оперативно помочь животным, которые оказались в опасности.

На Ладожском озере и в Финском заливе начался сезон размножения нерп и тюленей. В комитете по энергетике Петербурга рассказали, как поступить при обнаружении детеныша. 

Из-за небольшого количества льда и недостаточного снежного покрова ластоногие лишены привычных безопасных убежищ, что создает угрозу для выживания новорожденных. Фонд друзей балтийской нерпы, расположенный в Репино, готов оперативно помочь животным, которые оказались в опасности. 

При обнаружении нерпы или тюленя к животному не нужно приближаться, также нельзя его трогать или кормить. Не стоит привлекать внимание, важно позвонить на горячую линию фонда по номеру телефона: +7 (812) 699-23-99.

Только специалисты могут оценить состояние животного и обеспечить ему квалифицированную помощь. Ладожская и балтийская кольчатые нерпы занесены в Красную книгу. Ваша сознательность поможет в сохранении этих редких видов млекопитающих.

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в районе петербургской дамбы замечен ластоногий. 

Фото: пресс-служба "Водоканала"

Теги: ладожское озеро, нерпы, тюлени, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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