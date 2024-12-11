Стартовал сезон размножения нерп и тюленей: что делать при обнаружении детеныша в Петербурге и Ленобласти

Фонд друзей балтийской нерпы, расположенный в Репино, готов оперативно помочь животным, которые оказались в опасности.

На Ладожском озере и в Финском заливе начался сезон размножения нерп и тюленей. В комитете по энергетике Петербурга рассказали, как поступить при обнаружении детеныша.

Из-за небольшого количества льда и недостаточного снежного покрова ластоногие лишены привычных безопасных убежищ, что создает угрозу для выживания новорожденных. Фонд друзей балтийской нерпы, расположенный в Репино, готов оперативно помочь животным, которые оказались в опасности.

При обнаружении нерпы или тюленя к животному не нужно приближаться, также нельзя его трогать или кормить. Не стоит привлекать внимание, важно позвонить на горячую линию фонда по номеру телефона: +7 (812) 699-23-99.

Только специалисты могут оценить состояние животного и обеспечить ему квалифицированную помощь. Ладожская и балтийская кольчатые нерпы занесены в Красную книгу. Ваша сознательность поможет в сохранении этих редких видов млекопитающих. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в районе петербургской дамбы замечен ластоногий.

Фото: пресс-служба "Водоканала"