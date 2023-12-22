Произошел разлив нефтепродуктов в акватории порта "Морской Фасад"

Визуально место течи не обнаружено. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории порта "Морской Фасад". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте 31 января поступило сообщение о том, что в акватории порта "Морской Фасад" возле иностранного судна визуально обнаружено маслянистое пятно радужного цвета.

В ходе выезда установлено, что на поверхности наледи возле кормовой части теплохода, а также между причальной стенки и правого борта судна выявлены пятна золотисто-коричневого цвета, объемом примерно 60 литров.

Визуально место течи не обнаружено. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

В\2026 году в Петербурге появится новый городской ледокол. Первый ледокол "Невская застава" работает в Северной столице с 2009 года. За это время он выполнил более 300 выходов в акваторию Петербурга.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО