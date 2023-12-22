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Произошел разлив нефтепродуктов в акватории порта "Морской Фасад"
Сегодня, 12:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Произошел разлив нефтепродуктов в акватории порта "Морской Фасад"

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Визуально место течи не обнаружено. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории порта "Морской Фасад". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте 31 января поступило сообщение о том, что в акватории порта "Морской Фасад" возле иностранного судна визуально обнаружено маслянистое пятно радужного цвета.

В ходе выезда установлено, что на поверхности наледи возле кормовой части теплохода, а также между причальной стенки и правого борта судна выявлены пятна золотисто-коричневого цвета, объемом примерно 60 литров.

Визуально место течи не обнаружено. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

В\2026 году в Петербурге появится новый городской ледокол. Первый ледокол "Невская застава" работает в Северной столице с 2009 года. За это время он выполнил более 300 выходов в акваторию Петербурга. 

Фото:  пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: морской фасад, нефтепродукт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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