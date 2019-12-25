Пассажирский порт Петербурга до конца года ожидает захода первых с начала пандемии судов

Вадим Каширин рассказал о готовящемся событии.

Порт "Морской фасад" в Петербурге до конца 2023 года года ожидает захода нескольких пассажирских судов из дружественных стран Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился енеральный директор компании-оператора Вадим Каширин. Специалист заметил, что в последний раз круизный судозаход в морскую гавань северной столицы России состоялся в октябре 2019 года, после чего водное сообщение прервала пандемия коронавирусной инфекции.

Ожидаются. Но, естественно, из дружественных стран, так скажем. Сейчас решается вопрос. В этом году заходов тоже еще не было, до конца года ждем. Вадим Каширин, глава "Морского фасада"

Напомним, что в течение последних нескольких лет инфраструктура "Морского фасада" простаивает. Такая ситуация негативно сказывается на состоянии объекта. При этом денежные средства на поддержнии гавани в нормативном состоянии город выделяет. Ранее вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко напоминал общественности, что ковида морской порт принимал до 800 судов ежегодно с 800-900 тысячами пассажиров. Сейчас же порт получает основной доход за счет сдачи недвижимости в аренду.

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Фото: Piter.tv