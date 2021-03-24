Инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз 8,5 тонн мандаринов в Петербург

Партию цитрусовых пытались провезти через Большой морской порт.

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз 8,5 тонн мандаринов в Петербург из ЮАР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 22 августа.

Партию цитрусовых пытались провезти через Большой морской порт. В плодах нашли личинку, которая схожа по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

При проведении лабораторных исследований специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" насекомое было установлено – его идентифицировали как средиземноморская плодовая муха. Собственник решил, что продукция пройдет обеззараживание.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербург поступило 128,7 миллионов цветов.

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