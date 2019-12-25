Карантинные объекты обнаруживают в каждой десятой партии импортных цветов.

С начала года в Петербург поступило 128,7 миллионов цветов. При этом, карантинные объекты обнаруживают в каждой десятой партии импортных цветов, рассказали в Россельхознадзоре.

С начала года контроль в Петербурге прошли более 700 партий срезанных цветов, страной отправления которых является Латвия. Странами происхождения роз, хризантем, гвоздик, лизиантусов, альстромерий и других цветов являются 13 стран, в их числе Нидерланды, Эквадор, Колумбия, Кения, Израиль, Италия и другие.

В 71 случае инспекторами Россельхознадзора было выявлено и лабораторно подтверждено заражение продукции опасными карантинными вредителями. Партии, успешно прошедшие фитосанитарный контроль, отправились на прилавки магазинов, а заражённые цветы были уничтожены по решению собственников. Например, в мае в Петербурге уничтожили зараженную партию хризантем из Латвии.

Фото: Россельхознадзор